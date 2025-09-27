Скидки
Александр Овечкин провёл тренировку с командой в бесконтактном свитере

Комментарии

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл тренировку на льду и поучаствовал в командных упражнениях в бесконтактном джерси. Об этом сообщает журналист Тарик Эль-Башир в социальной сети Х.

40-летний нападающий пропустил несколько занятий из-за травмы нижней части тела, полученной 18 сентября. Позднее он тренировался индивидуально.

Из-за повреждения Александр пропустил первый предсезонный матч «Вашингтона» с «Бостон Брюинз» (5:2). В прошлом сезоне Овечкин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, побив легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы). У россиянина на данный момент 897 голов.

