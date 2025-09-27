Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Форвард «Салавата» Жаровский: приятно забить, но после поражения эмоции не очень

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский высказался о поражении от «Авангарда» (2:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Моменты были, надо реализовывать. И в обороне сыграть построже.

– Сегодня забили дебютный гол в КХЛ при домашних трибунах. Насколько приятно отличиться?

– Да, приятно забить, но, когда проигрываешь, эмоции не очень.

– Вы пропускали старт сезона из-за повреждения. Как сейчас самочувствие?

– Да, всё хорошо, состояние отличное.

– Насколько было непросто против «Авангарда»?

– Если выполнять тренерскую установку, то всё будет нормально.

– Что можно позитивного вынести из этого поражения?

– Не опустили руки, старались до последнего, — приводит слова пресс-служба «Салавата Юлаева».