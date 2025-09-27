Скидки
Главная Хоккей Новости

Форвард «Салавата» Жаровский: приятно забить, но после поражения эмоции не очень

Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский высказался о поражении от «Авангарда» (2:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Волков (Шарипзянов, Чистяков) – 15:55 (5x5)     0:2 Войнов (Рашевский, Игумнов) – 16:30 (5x5)     0:3 Чистяков (Шарипзянов, Прохоркин) – 18:59 (5x5)     1:3 Жаровский (Алалыкин, Панин) – 25:57 (5x5)     1:4 Потуральски (Лажуа, Волков) – 31:32 (5x5)     1:5 Окулов (Лажуа, Шарипзянов) – 37:17 (5x4)     2:5 Ефремов (Жаровский) – 42:55 (5x4)    

– Моменты были, надо реализовывать. И в обороне сыграть построже.

– Сегодня забили дебютный гол в КХЛ при домашних трибунах. Насколько приятно отличиться?
– Да, приятно забить, но, когда проигрываешь, эмоции не очень.

– Вы пропускали старт сезона из-за повреждения. Как сейчас самочувствие?
– Да, всё хорошо, состояние отличное.

– Насколько было непросто против «Авангарда»?
– Если выполнять тренерскую установку, то всё будет нормально.

– Что можно позитивного вынести из этого поражения?
– Не опустили руки, старались до последнего, — приводит слова пресс-служба «Салавата Юлаева».

