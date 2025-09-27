Форвард «Салавата» Жаровский: приятно забить, но после поражения эмоции не очень
Поделиться
Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский высказался о поражении от «Авангарда» (2:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Волков (Шарипзянов, Чистяков) – 15:55 (5x5) 0:2 Войнов (Рашевский, Игумнов) – 16:30 (5x5) 0:3 Чистяков (Шарипзянов, Прохоркин) – 18:59 (5x5) 1:3 Жаровский (Алалыкин, Панин) – 25:57 (5x5) 1:4 Потуральски (Лажуа, Волков) – 31:32 (5x5) 1:5 Окулов (Лажуа, Шарипзянов) – 37:17 (5x4) 2:5 Ефремов (Жаровский) – 42:55 (5x4)
– Моменты были, надо реализовывать. И в обороне сыграть построже.
– Сегодня забили дебютный гол в КХЛ при домашних трибунах. Насколько приятно отличиться?
– Да, приятно забить, но, когда проигрываешь, эмоции не очень.
– Вы пропускали старт сезона из-за повреждения. Как сейчас самочувствие?
– Да, всё хорошо, состояние отличное.
– Насколько было непросто против «Авангарда»?
– Если выполнять тренерскую установку, то всё будет нормально.
– Что можно позитивного вынести из этого поражения?
– Не опустили руки, старались до последнего, — приводит слова пресс-служба «Салавата Юлаева».
Материалы по теме
Комментарии
- 27 сентября 2025
-
20:54
-
20:36
-
20:16
-
20:02
-
19:42
-
19:21
-
19:19
-
19:12
-
18:52
-
18:40
-
18:30
-
18:26
-
18:22
-
18:16
-
18:12
-
18:04
-
17:56
-
17:52
-
17:46
-
17:38
-
17:32
-
17:26
-
17:22
-
17:18
-
16:55
-
16:47
-
16:32
-
16:15
-
15:40
-
15:13
-
14:52
-
14:35
-
14:13
-
13:50
-
13:35