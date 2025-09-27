Нападающий «Металлурга» Исхаков: нам больше нельзя допускать таких поражений

Нападающий «Металлурга» Руслан Исхаков подвёл итоги матча с «Ак Барсом». Команда из Магнитогорска упустила преимущество в три шайбы и проиграла со счётом 3:4.

— Мы хорошо играли до определённого момента, выигрывали 3:0. После этого пошли ошибки, мы упустили инициативу, пропустили в меньшинстве. В итоге уже было чуть поздно возвращаться обратно в игру. Против таких соперников, как «Ак Барс», конечно же, нужно держать счёт, быть солидным, не упускать момент и не проигрывать матч.

— Руслан Исхаков выиграл лишь одно из восьми вбрасываний. Что произошло?

— Понятное дело, если ты против одних и тех же ребят на «точке» хорошо играешь, они тоже времени зря не теряют, смотрят видео, пытаются как-то по-другому сыграть. Поэтому тоже это такая игра между нами, кто выйдет победителем. Мне только нужно из этого учиться и настраиваться на следующую игру.

— Обидное поражение от «Ак Барса» это такой щелчок по носу, и хорошая возможность исправиться в игре с «Сибирью»?

— Конечно же, команда выйдет с совершенно другим настроем. Не скажу, что это какой-то щелчок, потому что мы довольно-таки хорошо играли предыдущие матчи и выигрывали. Ничего страшного, просто нужно больше не совершать таких ошибок, быть немножко посолиднее, посерьёзнее, когда ведёшь в счёте. И не допускать больше таких поражений, — приводит слова Исхакова пресс-служба «Металлурга».