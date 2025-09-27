Скидки
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Металлурга» Исхаков: нам больше нельзя допускать таких поражений

Нападающий «Металлурга» Исхаков: нам больше нельзя допускать таких поражений
Нападающий «Металлурга» Руслан Исхаков подвёл итоги матча с «Ак Барсом». Команда из Магнитогорска упустила преимущество в три шайбы и проиграла со счётом 3:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 4
Ак Барс
Казань
1:0 Сиряцкий – 18:53 (5x5)     2:0 Силантьев (Ткачёв, Маклюков) – 30:15 (5x5)     3:0 Канцеров (Силантьев, Минулин) – 31:26 (5x5)     3:1 Алистров (Барабанов) – 35:20 (5x5)     3:2 Карпухин (Марченко, Яшкин) – 48:03 (5x5)     3:3 Денисенко (Галимов, Миллер) – 52:11 (5x5)     3:4 Денисенко (Хмелевски, Миллер) – 55:07 (5x4)    

— Мы хорошо играли до определённого момента, выигрывали 3:0. После этого пошли ошибки, мы упустили инициативу, пропустили в меньшинстве. В итоге уже было чуть поздно возвращаться обратно в игру. Против таких соперников, как «Ак Барс», конечно же, нужно держать счёт, быть солидным, не упускать момент и не проигрывать матч.

Руслан Исхаков выиграл лишь одно из восьми вбрасываний. Что произошло?
— Понятное дело, если ты против одних и тех же ребят на «точке» хорошо играешь, они тоже времени зря не теряют, смотрят видео, пытаются как-то по-другому сыграть. Поэтому тоже это такая игра между нами, кто выйдет победителем. Мне только нужно из этого учиться и настраиваться на следующую игру.

— Обидное поражение от «Ак Барса» это такой щелчок по носу, и хорошая возможность исправиться в игре с «Сибирью»?
— Конечно же, команда выйдет с совершенно другим настроем. Не скажу, что это какой-то щелчок, потому что мы довольно-таки хорошо играли предыдущие матчи и выигрывали. Ничего страшного, просто нужно больше не совершать таких ошибок, быть немножко посолиднее, посерьёзнее, когда ведёшь в счёте. И не допускать больше таких поражений, — приводит слова Исхакова пресс-служба «Металлурга».

