Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Салавата Юлаева» Калинюк высказался о поражении от «Авангарда»

Защитник «Салавата Юлаева» Калинюк высказался о поражении от «Авангарда»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Салавата Юлаева» Уайатт Калинюк оценил свой дебютный матч за уфимский клуб и прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Волков (Шарипзянов, Чистяков) – 15:55 (5x5)     0:2 Войнов (Рашевский, Игумнов) – 16:30 (5x5)     0:3 Чистяков (Шарипзянов, Прохоркин) – 18:59 (5x5)     1:3 Жаровский (Алалыкин, Панин) – 25:57 (5x5)     1:4 Потуральски (Лажуа, Волков) – 31:32 (5x5)     1:5 Окулов (Лажуа, Шарипзянов) – 37:17 (5x4)     2:5 Ефремов (Жаровский) – 42:55 (5x4)    

– Дебютная игра за «Салават Юлаев». Какие первые впечатления от пребывания в Уфе?
– Атмосфера очень классная, коллектив здорово принял меня. Что касается матча, соперник очень здорово действовал, старался часто прессинговать нас в защите, это оказывало влияние на игру. Мне ещё нужно ко многому привыкнуть в игре команды, поэтому это займёт какое-то время.

– Насколько система игры «Салавата Юлаева» отличается от игры «Ак Барса»?
– Я бы сказал, что есть небольшие отличия, но чего-то глобального не выделил бы.

– Какую установку давал Виктор Козлов на эту игру лично для вас?
– Мы поговорили с главным тренером, ключевое: он объяснил, какую систему команда использует. Очень много информации, которую нужно с первого раза запомнить. Какой-то конкретной установки не было, — приводит слова Калинюка пресс-служба «Салавата Юлаева».

Материалы по теме
В «Салавате Юлаеве» сразу четыре новичка! Новые трансферы помогут Уфе?
В «Салавате Юлаеве» сразу четыре новичка! Новые трансферы помогут Уфе?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android