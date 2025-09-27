Защитник «Салавата Юлаева» Калинюк высказался о поражении от «Авангарда»

Защитник «Салавата Юлаева» Уайатт Калинюк оценил свой дебютный матч за уфимский клуб и прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– Дебютная игра за «Салават Юлаев». Какие первые впечатления от пребывания в Уфе?
– Атмосфера очень классная, коллектив здорово принял меня. Что касается матча, соперник очень здорово действовал, старался часто прессинговать нас в защите, это оказывало влияние на игру. Мне ещё нужно ко многому привыкнуть в игре команды, поэтому это займёт какое-то время.
– Насколько система игры «Салавата Юлаева» отличается от игры «Ак Барса»?
– Я бы сказал, что есть небольшие отличия, но чего-то глобального не выделил бы.
– Какую установку давал Виктор Козлов на эту игру лично для вас?
– Мы поговорили с главным тренером, ключевое: он объяснил, какую систему команда использует. Очень много информации, которую нужно с первого раза запомнить. Какой-то конкретной установки не было, — приводит слова Калинюка пресс-служба «Салавата Юлаева».
