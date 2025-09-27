Нападающий «Ак Барса» Денисенко поделился впечатлениями от победы над «Металлургом»

Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко прокомментировал волевую победу над «Металлургом» (4:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Какие впечатления после такого матча?

– Хорошие впечатления, после победы всегда приятно развить эти эмоции с ребятами в раздевалке. И очень важная победа, потому что начали мы не очень, а сейчас идёт хороший выезд – обыграли «Барыс», здесь победили. Надо завершить победой над «Автомобилистом».

– За счёт чего удалось перевернуть матч?

– Когда все вместе включаемся, не проигрываем единоборства, друг под друга открываемся, получается результат. И голы забиваем, и шайба всё время у нас, а не у соперника.

– Расскажите про свои шайбы?

– А что рассказывать? Бросал. Бросок – это всегда голевой момент, два броска – два гола. Больше бросать надо.

– Какое впечатление у вас от дебюта Александра Хмелевски?

– Впечатления положительные, все в лиге знают, что он мастеровитый игрок, хороший двусторонний центральный, с отличной энергетикой в команде. Только положительные эмоции от игры с ним.

– Он вам организовал гол. Хорошо, что пришёл?

– Хорошо, конечно! Мы ждали, и результат вы видите сразу, — приводит слова Денисенко пресс-служба «Ак Барса».