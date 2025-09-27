Скидки
Главный тренер «Нефтехимика»: наша команда проявила характер, волю, где-то даже мастерство

Главный тренер «Нефтехимика»: наша команда проявила характер, волю, где-то даже мастерство
Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Торпедо» (2:1) заявил, что победа его команде далась с трудом.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Юртайкин (Белозёров, Хафизуллин) – 09:28 (5x5)     0:2 Шафигуллин (Жафяров, Барулин) – 28:57 (5x5)     1:2 Гончарук (Alexei Kruchinin, Артамонов) – 36:21 (5x5)    

«Наша команда проявила характер, волю, где-то даже мастерство. При не очень большом количестве моментов мы сумели их реализовать и забить. Конечно, «Торпедо» сегодня выглядело агрессивнее, имело преимущество. Во втором периоде мы где-то чуть переиграли смены, и это, видимо, сказалось: ребята не до конца восстановились. «Торпедо» перехватило инициативу, много атаковало, однако мы оборонялись грамотно, самоотверженно. Филипп Долганов играл очень спокойно, уверенно, не давал повода усомниться в себе, тем самым придавал уверенность всей команде. Казалось бы, победа далась с трудом, но в целом довели матч до победы достаточно уверенно», — приводит слова Гришина пресс-служба «Нефтехимика».

