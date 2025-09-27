Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агентство Winners опровергло слухи о переходе Аймурзина из «Северстали» в «Авангард»

Агентство Winners опровергло слухи о переходе Аймурзина из «Северстали» в «Авангард»
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккейное агентство Winners прокомментировало слухи об интересе к нападающему «Северстали» Данилу Аймурзину со стороны «Авангарда».

«В очередной раз распространяется недостоверная информация — теперь о нашем игроке Даниле Аймурзине. Конкретный источник, систематически публикующий вымышленные материалы о хоккеистах, заявил об интересе ХК «Авангард».

Официально заявляем: это ложь. Подобные вбросы дезориентируют рынок, искажают переговорный процесс и оказывают необоснованное давление на игроков. Данил остаётся игроком ХК «Северсталь». Все иные заявления о его переходе в «Авангард» — не более чем спекуляции», — говорится в телеграм-канале агентства.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги 23-летний форвард набрал 2 (0+2) очка в семи матчах. Всего в рамках лиги нападающий принял участие в 172 играх, в которых забросил 55 шайб и сделал 69 результативных передач, набрав 124 очка.

Материалы по теме
«Рассчитываете, что я буду критиковать хоккеистов?» Козырев — об отсутствии Аймурзина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android