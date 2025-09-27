Агентство Winners опровергло слухи о переходе Аймурзина из «Северстали» в «Авангард»

Хоккейное агентство Winners прокомментировало слухи об интересе к нападающему «Северстали» Данилу Аймурзину со стороны «Авангарда».

«В очередной раз распространяется недостоверная информация — теперь о нашем игроке Даниле Аймурзине. Конкретный источник, систематически публикующий вымышленные материалы о хоккеистах, заявил об интересе ХК «Авангард».

Официально заявляем: это ложь. Подобные вбросы дезориентируют рынок, искажают переговорный процесс и оказывают необоснованное давление на игроков. Данил остаётся игроком ХК «Северсталь». Все иные заявления о его переходе в «Авангард» — не более чем спекуляции», — говорится в телеграм-канале агентства.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги 23-летний форвард набрал 2 (0+2) очка в семи матчах. Всего в рамках лиги нападающий принял участие в 172 играх, в которых забросил 55 шайб и сделал 69 результативных передач, набрав 124 очка.