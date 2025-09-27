Александр Хохлачёв высказался о поражении «Салавата Юлаева» от «Авангарда»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хохлачёв прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– У нас было много моментов. Если бы их реализовали, думаю, был бы другой счёт. Мы бились, и я не скажу, что соперник нас переигрывал. Я считаю, что счёт не по игре: они реализовали свои моменты, а мы нет.

– Активно начали, были моменты. Чувствовался ли дополнительный заряд у вас перед игрой?

– Конечно, первая игра за новый клуб. Было огромное желание выиграть и показать себя.

– Как оцените дебют за «Салават Юлаев»?

– Всё супер, отличный коллектив. Топ-команда, мне всё нравится. Жаль, что не использовали свои шансы и проиграли, — приводит слова Хохлачёва пресс-служба клуба.