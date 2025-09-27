Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Хохлачёв высказался о поражении «Салавата Юлаева» от «Авангарда»

Александр Хохлачёв высказался о поражении «Салавата Юлаева» от «Авангарда»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хохлачёв прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Волков (Шарипзянов, Чистяков) – 15:55 (5x5)     0:2 Войнов (Рашевский, Игумнов) – 16:30 (5x5)     0:3 Чистяков (Шарипзянов, Прохоркин) – 18:59 (5x5)     1:3 Жаровский (Алалыкин, Панин) – 25:57 (5x5)     1:4 Потуральски (Лажуа, Волков) – 31:32 (5x5)     1:5 Окулов (Лажуа, Шарипзянов) – 37:17 (5x4)     2:5 Ефремов (Жаровский) – 42:55 (5x4)    

– У нас было много моментов. Если бы их реализовали, думаю, был бы другой счёт. Мы бились, и я не скажу, что соперник нас переигрывал. Я считаю, что счёт не по игре: они реализовали свои моменты, а мы нет.

– Активно начали, были моменты. Чувствовался ли дополнительный заряд у вас перед игрой?
– Конечно, первая игра за новый клуб. Было огромное желание выиграть и показать себя.

– Как оцените дебют за «Салават Юлаев»?
– Всё супер, отличный коллектив. Топ-команда, мне всё нравится. Жаль, что не использовали свои шансы и проиграли, — приводит слова Хохлачёва пресс-служба клуба.

Материалы по теме
В «Салавате Юлаеве» сразу четыре новичка! Новые трансферы помогут Уфе?
В «Салавате Юлаеве» сразу четыре новичка! Новые трансферы помогут Уфе?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android