Александр Хохлачёв высказался о поражении «Салавата Юлаева» от «Авангарда»
Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хохлачёв прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Волков (Шарипзянов, Чистяков) – 15:55 (5x5) 0:2 Войнов (Рашевский, Игумнов) – 16:30 (5x5) 0:3 Чистяков (Шарипзянов, Прохоркин) – 18:59 (5x5) 1:3 Жаровский (Алалыкин, Панин) – 25:57 (5x5) 1:4 Потуральски (Лажуа, Волков) – 31:32 (5x5) 1:5 Окулов (Лажуа, Шарипзянов) – 37:17 (5x4) 2:5 Ефремов (Жаровский) – 42:55 (5x4)
– У нас было много моментов. Если бы их реализовали, думаю, был бы другой счёт. Мы бились, и я не скажу, что соперник нас переигрывал. Я считаю, что счёт не по игре: они реализовали свои моменты, а мы нет.
– Активно начали, были моменты. Чувствовался ли дополнительный заряд у вас перед игрой?
– Конечно, первая игра за новый клуб. Было огромное желание выиграть и показать себя.
– Как оцените дебют за «Салават Юлаев»?
– Всё супер, отличный коллектив. Топ-команда, мне всё нравится. Жаль, что не использовали свои шансы и проиграли, — приводит слова Хохлачёва пресс-служба клуба.
