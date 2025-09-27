«Анахайм» и Мактавиш договорились о контракте на шесть лет на общую сумму $ 42 млн

22-летний нападающий Мэйсон Мактавиш и «Анахайм Дакс» договорились о контракте на шесть лет. Об этом сообщает инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн в социальной сети Х. По информации источника, соглашение заключено на сумму $ 42 млн, средняя годовая зарплата составит $ 7 млн.

Мактавиш был ограниченно свободным агентом. Сообщалось, что форвард не приехал в тренировочный лагерь «Анахайма» и тренировался в Оттаве.

В прошлом сезоне Мэйсон набрал 52 (22+30) очка в 76 играх за «уток» в регулярном чемпионате НХЛ, обновив личные рекорды результативности. Всего у третьего номера драфта НХЛ — 2021 229 матчей в лиге и 140 (60+80) очков.