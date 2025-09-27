Скидки
Кирилл Капризов пропустил тренировку «Миннесоты» из-за глазной инфекции

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов не принял участия в тренировке команды из-за глазной инфекции. Об этом сообщает журналист Майкл Руссо в социальной сети X.

«У Капризова глазная инфекция. Он принимает антибиотики. [Главный тренер «Миннесоты» Джон] Хайнс надеется, что он быстро поправится», — написал Руссо.

В прошлом сезоне 28-летний Капризов провёл за «Миннесоту» 41 матч в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 25 шайб и сделал 31 результативную передачу. Действующее соглашение форварда с «дикарями» рассчитано до 30 июня 2026 года. Текущая зарплата россиянина составляет $ 9 млн.

Новости. Хоккей
