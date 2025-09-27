Главный тренер СКА Ларионов — о 4:2 с «Сочи»: у нас был план играть первым номером

Главный тренер СКА Игорь Ларионов подвёл итоги матча с «Сочи» (4:2) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Хочу поздравить команду – ребят, коллектив – и наших болельщиков с победой. Непростой соперник, непростой город, иногда качество льда оставляло желать лучшего, но это часть игры, того процесса, который мы ведём. Но, тем не менее – с хорошей игрой, с двумя очками, а соперника – с хорошей концовкой.

– Насколько ожидали от «Сочи», что они не сдадутся в третьем периоде и будут продолжать атаки?

– Всегда хочется относиться с уважением к сопернику, потому что команда не то, что бы новая, но сформированная, у них неплохой коллектив, от которого при любом халатном отношении можно получить гол в свои ворота, потерять драгоценные очки. Мы на эту игру шли с планом играть первым номером, с контролем шайбы, чтобы всё было в порядке с дисциплиной. Ребята это выполнили, забили хорошие голы в равных составах и в большинстве, но в концовке немного дали сопернику почувствовать шайбу. Но в итоге 4:2 — победа, поэтому двигаемся дальше, — приводит слова Ларионова пресс-служба СКА.