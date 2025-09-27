«Противоречивое мнение после этой игры». Исаков — о поражении «Торпедо» от «Нефтехимика»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (1:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Достаточно противоречивое мнение остаётся после этой игры. Вроде бы владели преимуществом, создавали моменты, но момент моменту — рознь. Сегодня, наверное, не хватило агрессивной игры под воротами. Были ситуации, когда казалось, что шайба вот-вот пересечёт линию, но здесь включаются определённые моменты, которые мы должны делать на площадке. Сегодня их не хватило.

— Вы сказали, что не хватило реализации или игры на чужом пятаке. А на своём пятаке есть вопросы к защитникам?

— Есть вопрос по первой шайбе. Вторая шайба — результат контратаки, когда мы ошиблись. Вопросы всегда будут, потому что, как ни крути, за игру в среднем 15–20 бросков совершаются в одну и в другую сторону. Это шансы. Вопрос, кто больше воспользуется своими.

— Инициатива и владение шайбой большую часть игрового времени — это и был игровой план?

— Мы понимали, что «Нефтехимик» — команда очень эмоциональная. Когда она играет с шайбой, может создать много неприятностей для соперника. Поэтому один из основных моментов, которые мы проговорили перед игрой, — забрать у них шайбу, как можно больше её контролировать и создавать моменты. Но это только план. На площадке происходят моменты, которые мы не то, что не можем контролировать… Но они создаются, и надо на них правильно реагировать. Глобально план удался. Если взять результат — нет, — приводит слова Исакова пресс-служба «Торпедо».