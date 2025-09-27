Главный тренер «Сочи» Крикунов: надо воевать, выкладываться, если хочешь выиграть у СКА

Главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов высказался о поражении от СКА (2:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Начали немножко робко. Казалось бы, дома играем, полные трибуны. Надо воевать, выкладываться, если хочешь выиграть, тем более, с такой командой как СКА. Первый период вроде бы сыграли нормально, напускали голов во втором. Плюс ничего не реализовали, удаления были у противника. В третьем отступать было некуда, пошли вперёд, старались. Всё, что могли, делали, но этого не хватило, чтобы забрать хотя бы одно очко.

Четыре пропущенных шайбы за десять минут во втором периоде? Может, наш вратарь «подсел», но надо разбираться, посмотреть внимательнее, что это такое было, чтобы не обвинить кого-то. Как оценю игру Алексея Щетилина, вышедшего на замену? Я скажу, что он вошёл в игру очень уверенно. Нормально сыграл для первого раза, он может начать следующий матч, ведь Хомченко у нас не железный, поэтому этот парень где-то получит шанс», — приводит слова Крикунова сайт КХЛ.