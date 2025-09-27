Сегодня, 27 сентября, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 27 сентября 2025 года:

«Салават Юлаев» – «Авангард» — 2:5;

«Металлург» – «Ак Барс» — 3:4;

«Барыс» – «Сибирь» — 6:4;

«Торпедо» – «Нефтехимик» — 1:2;

«Сочи» – СКА — 2:4.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.