Сегодня, 27 сентября, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.
Результаты матчей КХЛ на 27 сентября 2025 года:
«Салават Юлаев» – «Авангард» — 2:5;
«Металлург» – «Ак Барс» — 3:4;
«Барыс» – «Сибирь» — 6:4;
«Торпедо» – «Нефтехимик» — 1:2;
«Сочи» – СКА — 2:4.
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.