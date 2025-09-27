Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей ВХЛ на 27 сентября 2025 года

Сегодня, 27 сентября, состоялись семь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 27 сентября 2025 года:

«Магнитка» – «Барс» — 3:2 ОТ;

«Южный Урал» – «Челны» — 2:0;

«Челмет» – ЦСК ВВС — 6:3;

«Звезда» – «СКА-ВМФ» — 1:0;

«Рубин» – «Сокол» — 1:3;

«Югра» – «Норильск» — 2:4;

«Химик» – «Динамо» СПб — 2:1.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному — в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

В прошлом сезоне победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург», а Кубок Чемпиона России завоевало «Торпедо-Горький».