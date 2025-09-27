Результаты матчей МХЛ на 27 сентября 2025 года

Сегодня, 27 сентября, состоялись четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 27 сентября 2025 года:

«Сахалинские Акулы» – «Алмаз» — 1:5;

«Амурские Тигры» – «Локо» — 0:6;

«Чайка» – «Ирбис» — 4:3;

Академия Михайлова – «Динамо-Шинник» — 2:1.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.

Напомним, в прошлом сезоне МХК «Спартак» во второй раз в истории выиграл Кубок Харламова, одержав победу над «СКА-1946» в седьмом матче финальной серии.