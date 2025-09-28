Два ассиста Мичкова и гол Гребёнкина не помогли «Филадельфии» одолеть «Бостон»
В ночь с 27 на 28 сентября завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Бостон Брюинз». Встреча прошла в американской Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и закончилась победой гостей со счётом 4:3.
НХЛ — предсезонные матчи
28 сентября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Санхайм (Дворак, Кутюрье) – 08:57 (5x4) 1:1 Бичер – 19:59 (5x5) 1:2 Бэнкрофт (Лорей, Линдхольм) – 23:57 (5x4) 2:2 Гребёнкин (Мичков, Зеграс) – 27:12 (5x5) 3:2 Зеграс (Мичков, Типпетт) – 33:04 (5x4) 3:3 Бэнкрофт (Меркулов, Брюнет) – 35:58 (5x5) 3:4 Вьель (Браун, Йокихарью) – 53:45 (5x5)
В составе хозяев голами отличились Трэвис Санхайм, Тревор Зеграс и российский форвард Никита Гребёнкин. Нападающий Матвей Мичков отметился в этой встрече двумя результативными передачами. У гостей дубль оформил Далтон Бэнкрофт, по шайбе также забросили Джеффри Вьель и Джон Бичер. Российский форвард Георгий Меркулов отличился голевым пасом. Марат Хуснутдинов очков не набрал в этой встрече.
Новый сезон регулярного чемпионата НХЛ стартует в ночь с 7 на 8 октября.
