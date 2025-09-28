Два ассиста Мичкова и гол Гребёнкина не помогли «Филадельфии» одолеть «Бостон»

В ночь с 27 на 28 сентября завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Бостон Брюинз». Встреча прошла в американской Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и закончилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе хозяев голами отличились Трэвис Санхайм, Тревор Зеграс и российский форвард Никита Гребёнкин. Нападающий Матвей Мичков отметился в этой встрече двумя результативными передачами. У гостей дубль оформил Далтон Бэнкрофт, по шайбе также забросили Джеффри Вьель и Джон Бичер. Российский форвард Георгий Меркулов отличился голевым пасом. Марат Хуснутдинов очков не набрал в этой встрече.

Новый сезон регулярного чемпионата НХЛ стартует в ночь с 7 на 8 октября.

