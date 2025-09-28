Тренер «Вашингтона» высказался о ходе восстановления Овечкина после травмы

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о восстановлении российского нападающего Александра Овечкина после полученной травмы на тренировке. Ранее сообщалось, что форвард провёл тренировку с командой в бесконтактном свитере.

«Это ещё один шаг в правильном направлении для него, чтобы вернуться к полноценным тренировкам и, возможно, сыграть в выставочных матчах. Ему нужно провести полноконтактную тренировку. И когда я сказал о двух играх, это не идеальный вариант, но он потенциально может сыграть в обеих домашних играх», — приводит слова Карбери журналист Том Гулитти на личной странице в социальной сети X.

В прошлом сезоне Овечкин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, побив легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы). У россиянина на данный момент 897 голов.