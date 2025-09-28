Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Вашингтона» высказался о ходе восстановления Овечкина после травмы

Тренер «Вашингтона» высказался о ходе восстановления Овечкина после травмы
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о восстановлении российского нападающего Александра Овечкина после полученной травмы на тренировке. Ранее сообщалось, что форвард провёл тренировку с командой в бесконтактном свитере.

«Это ещё один шаг в правильном направлении для него, чтобы вернуться к полноценным тренировкам и, возможно, сыграть в выставочных матчах. Ему нужно провести полноконтактную тренировку. И когда я сказал о двух играх, это не идеальный вариант, но он потенциально может сыграть в обеих домашних играх», — приводит слова Карбери журналист Том Гулитти на личной странице в социальной сети X.

В прошлом сезоне Овечкин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, побив легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы). У россиянина на данный момент 897 голов.

Материалы по теме
«Конец для лучшего снайпера всех времён». Чего Америка ожидает от Овечкина в новом сезоне
«Конец для лучшего снайпера всех времён». Чего Америка ожидает от Овечкина в новом сезоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android