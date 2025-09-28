Скидки
Главная Хоккей Новости

Питтсбург Пингвинз — Коламбус Блю Джекетс, результат матча 28 сентября 2025, счёт 4:1, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

Гол и передача Кросби помогли «Питтсбургу» одолеть «Коламбус». У Чинахова — ассист
Комментарии

В ночь с 27 на 28 сентября завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в американском Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

НХЛ — предсезонные матчи
28 сентября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Мэйо (Чинахов, Кулеманс) – 16:08 (5x5)     1:1 Кросби (Хэйз, Летанг) – 25:20 (5x5)     2:1 Ракелль (Кросби, Карлссон) – 39:58 (5x4)     3:1 Койвунен – 48:56 (5x5)     4:1 Ракелль (Раст, Кросби) – 57:32 (en)    

В составе победителей голами отметились Сидни Кросби (1+1), Рикард Ракелль (дубль) и Вилле Койвунен. Российский форвард Евгений Малкин в этой встрече результативными действиями не отметился. Голкипер хозяев Сергей Мурашов совершил 12 сейвов. У гостей единственную шайбу забросил Дайсин Мэйо. На счету российского нападающего Егора Чинахова голевая передача.

Новый сезон регулярного чемпионата НХЛ стартует в ночь с 7 на 8 октября.

Календарь предсезонных матчей НХЛ
Лучшие российские хоккеисты:

