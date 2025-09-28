Гол и передача Кросби помогли «Питтсбургу» одолеть «Коламбус». У Чинахова — ассист

В ночь с 27 на 28 сентября завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в американском Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей голами отметились Сидни Кросби (1+1), Рикард Ракелль (дубль) и Вилле Койвунен. Российский форвард Евгений Малкин в этой встрече результативными действиями не отметился. Голкипер хозяев Сергей Мурашов совершил 12 сейвов. У гостей единственную шайбу забросил Дайсин Мэйо. На счету российского нападающего Егора Чинахова голевая передача.

Новый сезон регулярного чемпионата НХЛ стартует в ночь с 7 на 8 октября.

