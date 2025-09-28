«Тампа» без Кучерова обыграла «Нэшвилл», Свечков сделал передачу

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе «Тампы» забивали Даррен Рэддиш, Митчелл Чаффи, Брэндон Хагель и Гейдж Гонсалвес. Российский нападающий Никита Кучеров не принимал участия в этой встрече.

Единственную шайбу за «Нэшвилл» забросил Оззи Висблатт. Российский нападающий Фёдор Свечков отметился результативной передачей.

Новый сезон стартует в ночь с 7 на 8 октября. Регулярный сезон состоит из 1312 матчей (по 82 игры на команду) и завершится в четверг, 16 апреля.