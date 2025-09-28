Скидки
Тампа – Нэшвилл, результат матча 28 сентября 2025, счет 4:1, предсезонный матч НХЛ

«Тампа» без Кучерова обыграла «Нэшвилл», Свечков сделал передачу
Комментарии

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

НХЛ — предсезонные матчи
28 сентября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Рэддиш (Аллар, Сабурен) – 05:34 (5x5)     2:0 Чаффи (Чирелли, Хагель) – 24:26 (5x4)     2:1 Висблатт (Свечков, Бантинг) – 31:46 (5x5)     3:1 Хагель (Гонсалвес, Рэддиш) – 57:02 (5x4)     4:1 Гонсалвес (Чирелли) – 59:03 (5x5)    

В составе «Тампы» забивали Даррен Рэддиш, Митчелл Чаффи, Брэндон Хагель и Гейдж Гонсалвес. Российский нападающий Никита Кучеров не принимал участия в этой встрече.

Единственную шайбу за «Нэшвилл» забросил Оззи Висблатт. Российский нападающий Фёдор Свечков отметился результативной передачей.

Новый сезон стартует в ночь с 7 на 8 октября. Регулярный сезон состоит из 1312 матчей (по 82 игры на команду) и завершится в четверг, 16 апреля.

