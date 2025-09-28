Гол Минтюкова помог «Анахайму» обыграть «Кингз» в предсезонном матче НХЛ
Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 5:3.
НХЛ — предсезонные матчи
28 сентября 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 5
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Сеси (Муврар, Райт) – 03:10 (5x5) 1:1 Минтюков (Пилинг, Коланджело) – 11:10 (5x4) 2:1 Уорд (Гринтри, Берроуз) – 18:16 (5x5) 2:2 Гоше (Мур, Сидоров) – 26:50 (5x5) 3:2 Мур – 40:14 (5x5) 3:3 Хайндс (Сидоров, Люно) – 53:51 (5x5) 3:4 Филлипс – 59:16 (5x4) 3:5 Миятович – 59:44 (en)
В составе победителей забивали российский защитник Павел Минтюков, Натан Гоше, Тайсон Хайндс, Мэттью Филлипс и Нико Миятович. Белорусский нападающий Егор Сидоров отметился двумя результативными передачами.
В составе «Кингз» отличились Коди Сеси, Тэйлор Уорд и Тревор Мур.
Новый сезон стартует в ночь с 7 на 8 октября. Регулярный сезон состоит из 1312 матчей (по 82 игры на команду) и завершится в четверг, 16 апреля.
