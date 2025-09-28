Гол Минтюкова помог «Анахайму» обыграть «Кингз» в предсезонном матче НХЛ

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе победителей забивали российский защитник Павел Минтюков, Натан Гоше, Тайсон Хайндс, Мэттью Филлипс и Нико Миятович. Белорусский нападающий Егор Сидоров отметился двумя результативными передачами.

В составе «Кингз» отличились Коди Сеси, Тэйлор Уорд и Тревор Мур.

Новый сезон стартует в ночь с 7 на 8 октября. Регулярный сезон состоит из 1312 матчей (по 82 игры на команду) и завершится в четверг, 16 апреля.