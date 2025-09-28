Скидки
Хоккей Новости

Гол Бардакова помог «Колорадо» обыграть «Даллас» в предсезонном матче НХЛ

В ночь с 27 на 28 сентября завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла на стадионе «Болл-Арена» (Денвер, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

НХЛ — предсезонные матчи
28 сентября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Бриндли (Иван) – 30:32 (5x5)     1:1 Стрэнджес (Колячонок, Бекер) – 39:57 (5x5)     2:1 Лехконен (Маккиннон, Беренс) – 43:42 (5x5)     3:1 Бардаков (Лехконен) – 47:28 (5x5)     4:1 Нильсен – 58:23 (en)    

В составе хозяев шайбами в ворота соперника отметились нападающие Гэвин Бриндли из Канады, финн Арттури Лехконен, американец Тристен Нильсен, а также российский форвард Захар Бардаков. У гостей единственную шайбу забросил нападающий Антонио Стрэнджес из США, ассистировал ему белорусский защитник Владислав Колячонок. Российские форварды Никита Прищепов и Данил Гущин («Колорадо») результативными действиями не отметились.

Новый сезон регулярного чемпионата НХЛ стартует в ночь с 7 на 8 октября.

