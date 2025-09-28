Гол Бардакова помог «Колорадо» обыграть «Даллас» в предсезонном матче НХЛ

В ночь с 27 на 28 сентября завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла на стадионе «Болл-Арена» (Денвер, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе хозяев шайбами в ворота соперника отметились нападающие Гэвин Бриндли из Канады, финн Арттури Лехконен, американец Тристен Нильсен, а также российский форвард Захар Бардаков. У гостей единственную шайбу забросил нападающий Антонио Стрэнджес из США, ассистировал ему белорусский защитник Владислав Колячонок. Российские форварды Никита Прищепов и Данил Гущин («Колорадо») результативными действиями не отметились.

Новый сезон регулярного чемпионата НХЛ стартует в ночь с 7 на 8 октября.