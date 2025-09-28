Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол и ассист Чибрикова помогли «Виннипегу» обыграть «Калгари» в предсезонном матче

Гол и ассист Чибрикова помогли «Виннипегу» обыграть «Калгари» в предсезонном матче
Комментарии

В ночь с 27 на 28 сентября завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла в канадском Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.

НХЛ — предсезонные матчи
28 сентября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Дуэр (Пионк) – 05:12 (5x5)     2:0 Чибриков (Ягер, Сэмберг) – 12:02 (5x5)     2:1 Парех (Фрост, Керинс) – 13:16 (5x4)     3:1 Форд (Андерсон-Долан, Моррисси) – 17:37 (5x5)     4:1 Пионк (Нюквист, Чибриков) – 31:40 (5x4)     4:2 Гридин (Пахал, Фрост) – 45:23 (5x5)    

В составе победителей голами в сегодняшнем матче отметились Уокер Дуэр, Паркер Форд, Нил Пионк, а также российский нападающий Никита Чибриков, записавший в свой актив также результативную передачу.

У гостей сегодня забивали Зэйн Парех и российский защитник Ян Кузнецов.

В следующем матче «Калгари» сыграет с «Сиэтлом», а «Виннипег» — с «Миннесотой». Оба клуба проведут гостевые игры.

Материалы по теме
Красивая история из Америки. «Питтсбург» заключил прощальный контракт с легендой НХЛ
Красивая история из Америки. «Питтсбург» заключил прощальный контракт с легендой НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android