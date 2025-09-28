Гол и ассист Чибрикова помогли «Виннипегу» обыграть «Калгари» в предсезонном матче
В ночь с 27 на 28 сентября завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла в канадском Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.
НХЛ — предсезонные матчи
28 сентября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Дуэр (Пионк) – 05:12 (5x5) 2:0 Чибриков (Ягер, Сэмберг) – 12:02 (5x5) 2:1 Парех (Фрост, Керинс) – 13:16 (5x4) 3:1 Форд (Андерсон-Долан, Моррисси) – 17:37 (5x5) 4:1 Пионк (Нюквист, Чибриков) – 31:40 (5x4) 4:2 Гридин (Пахал, Фрост) – 45:23 (5x5)
В составе победителей голами в сегодняшнем матче отметились Уокер Дуэр, Паркер Форд, Нил Пионк, а также российский нападающий Никита Чибриков, записавший в свой актив также результативную передачу.
У гостей сегодня забивали Зэйн Парех и российский защитник Ян Кузнецов.
В следующем матче «Калгари» сыграет с «Сиэтлом», а «Виннипег» — с «Миннесотой». Оба клуба проведут гостевые игры.
