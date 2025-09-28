Гол и ассист Чибрикова помогли «Виннипегу» обыграть «Калгари» в предсезонном матче

В ночь с 27 на 28 сентября завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла в канадском Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей голами в сегодняшнем матче отметились Уокер Дуэр, Паркер Форд, Нил Пионк, а также российский нападающий Никита Чибриков, записавший в свой актив также результативную передачу.

У гостей сегодня забивали Зэйн Парех и российский защитник Ян Кузнецов.

В следующем матче «Калгари» сыграет с «Сиэтлом», а «Виннипег» — с «Миннесотой». Оба клуба проведут гостевые игры.