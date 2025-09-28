Скидки
Хоккей Новости

Корешков — о Кузнецове: по стилю и менталитету он может идеально вписаться в «Металлург»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в роли тренера, двукратный чемпион России Евгений Корешков высказался о возможном переходе нападающего Евгения Кузнецова в «Металлург».

– Вы работали с Кузнецовым в прошлом сезоне, как оцените его гипотетическое появление в «Металлурге»?
– Надо знать Магнитогорск. Это особый город, где ценят комбинационный, авторский хоккей. Тем более что речь о Кузнецове, воспитаннике именно уральского региона. По стилю и менталитету он может идеально вписаться как раз в «Металлург».

Но при этом и ожидания от Евгения в Магнитогорске будут максимальными. Для «Металлурга» существует только первое место – и любой новичок должен это понимать. Как сейчас это понимают Ткачёв, Толчинский и Барак, адаптация которых проходит не совсем быстро.

– Если Кузнецов всё-таки доедет до Магнитогорска, его место – в центре или на фланге?
– Евгений – опытнейший хоккеист, выигрывал трофеи и на мировом уровне, и в НХЛ. Он умеет и любит играть как в центре, так и на фланге – и, учитывая подбор партнёров, сам способен перестроиться.

Наоборот, в некоторой размытости амплуа – скорее плюс Кузнецова. Этот универсализм может добавить и ему, и команде непредсказуемости. Естественно, в том случае, если игрок готов и заряжен. Но давайте на этой теме сейчас не останавливаться, ведь никакой официальной информации нет – только слухи, – приводит слова Корешкова Russia-Hockey.

