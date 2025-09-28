Генменеджер «Анахайма» прокомментировал шестилетний контракт Мактавиша на $ 42 млн

Генеральный менеджер «Анахайм Дакс» Пэт Вербик высказался о шестилетнем контракте нападающего Мэйсона Мактавиша. «Утки» подписали с 22-летним форвардом соглашение с кэпхитом $ 7 млн.

«Мэйсон – ключевой игрок нашей команды. Мы рады заключить с ним долгосрочное соглашение, подчеркивающее его важность для нашего будущего. Это одаренный и физически крепкий хоккеист, обладающий духом соперничества и играющий правильно. Мэйсон оказал влияние уже в молодом возрасте, мы уверены в том, что он продолжит прогрессировать и поможет команде достигнуть стабильных успехов», – приводит слова Вербика сайт клуба.

В прошлом сезоне Мэйсон набрал 52 (22+30) очка в 76 играх за «уток» в регулярном чемпионате НХЛ, обновив личные рекорды результативности. Всего у третьего номера драфта НХЛ — 2021 229 матчей в лиге и 140 (60+80) очков.