Расписание матчей МХЛ на 28 сентября 2025 года

Сегодня, 28 сентября, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 28 сентября 2025 года (время московское):

9:00. «Кузнецкие Медведи» – МХК «Динамо» СПб;

13:00. ХК «Капитан» – МХК «Атлант»;

14:30. «Снежные Барсы» – «Толпар»;

17:00. «Красная Машина-Юниор» – «АКМ-Юниор»;

17:00. Академия Михайлова – «Динамо-Шинник».

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.