Расписание матчей ВХЛ на 28 сентября 2025 года

Сегодня, 28 сентября, пройдут семь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 28 сентября 2025 года (время — московское):

10:00. «Омские Крылья» – «Динамо-Алтай»;

12:00. «Ижсталь» – АКМ;

13:00. «Буран» – ХК «Тамбов»;

14:00. «Олимпия» – «Кристалл»;

15:00. «Торос» – «Рязань-ВДВ»;

15:00. «Молот» – «Дизель»;

15:00. «Зауралье» – «Металлург» Нк.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.