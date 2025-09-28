Сегодня, 28 сентября, пройдут семь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
Расписание матчей ВХЛ на 28 сентября 2025 года (время — московское):
10:00. «Омские Крылья» – «Динамо-Алтай»;
12:00. «Ижсталь» – АКМ;
13:00. «Буран» – ХК «Тамбов»;
14:00. «Олимпия» – «Кристалл»;
15:00. «Торос» – «Рязань-ВДВ»;
15:00. «Молот» – «Дизель»;
15:00. «Зауралье» – «Металлург» Нк.
В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.