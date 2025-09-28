Скидки
Расписание матчей КХЛ на 28 сентября 2025 года

Сегодня, 28 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 28 сентября 2025 года (время московское):

14:00. «Спартак» – «Шанхайские Драконы»;
17:00. ЦСКА – «Лада».

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
