«Сент-Луис» продлил контракт с Кэмом Фаулером на три года

«Сент-Луис Блюз» официально объявил о продлении контракта с 33-летним защитником Кэмом Фаулером на три года с кэпхитом $ 6,1 млн. Новое соглашение вступит в силу с сезона-2026/2027.

Предстоящий сезон станет для американца заключительным по восьмилетнему контракту со средней зарплатой $ 6,5 млн в год.

Фаулер стал игроком «Сент-Луиса» по ходу прошлого сезона – в результате обмена из «Анахайм Дакс». Тогда он впервые за карьеру в НХЛ сменил команду.

В 51 матче за «Блюз» в регулярном чемпионате НХЛ защитник набрал 36 (9+27) очков при полезности «+19» и среднем времени на льду 21.42. В семи играх плей-офф Кэм заработал 10 (2+8) очков, установив рекорд «Сент-Луиса» для одной серии.