Атанасов — об отъезде в НХЛ: сначала «Торпедо» нужно выиграть Кубок Гагарина

Нападающий нижегородского «Торпедо» Василий Атанасов заявил, что подумает о карьере в НХЛ после чемпионства в КХЛ.

«Собираюсь ли я в НХЛ? Если честно, то стараюсь не смотреть настолько далеко вперёд. Больше концентрируюсь на каждом матче. На данный момент хочу показывать лучший хоккей. Сначала нам нужно выиграть Кубок Гагарина, а дальше посмотрим, ехать в НХЛ или нет», – приводит слова Атанасова «Советский спорт».

В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги на счету 23-летнего форварда 7 (3+4) очков в восьми матчах. В прошлом сезоне Атанасов набрал 35 (17+18) очков в 59 играх регулярки.