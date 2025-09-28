«Спартак» — «Шанхайские Драконы»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 14:00

Сегодня, 28 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится встреча между столичным «Спартаком» и «Шанхайскими Драконами». Матч на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Спартак» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл восемь матчей, в которых набрал девять очков, и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхайские Драконы» с 10 очками после восьми встреч располагаются на пятой строчке Запада.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.