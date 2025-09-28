Скидки
Главная Хоккей Новости

Флёри — о прощальном матче за «Питтсбург»: переживал — а вдруг пропущу 6 голов за период

Флёри — о прощальном матче за «Питтсбург»: переживал — а вдруг пропущу 6 голов за период
40-летний голкипер Марк-Андре Флёри поделился впечатлениями от своего прощального матча. Вратарь, объявивший о завершении карьеры, подписал пробный контракт с «Питтсбург Пингвинз» и провёл игру за клуб, в котором провёл большую часть карьеры в НХЛ. Канадец вышел в третьем периоде выставочного матча с «Коламбус Блю Джекетс» (4:1) и отразил все восемь бросков соперника.

НХЛ — предсезонные матчи
28 сентября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Мэйо (Чинахов, Кулеманс) – 16:08 (5x5)     1:1 Кросби (Хэйз, Летанг) – 25:20 (5x5)     2:1 Ракелль (Кросби, Карлссон) – 39:58 (5x4)     3:1 Койвунен – 48:56 (5x5)     4:1 Ракелль (Раст, Кросби) – 57:32 (en)    

«Я немного переживал – а вдруг пропущу шесть голов за период? (Смеётся.) Не хотелось испортить игру. Всё было прекрасно организовано. Меня спросили, в каком периоде я хочу сыграть – первом или третьем. Сначала я подумал, что в первом периоде буду хорошо разогрет после разминки. Но потом я выбрал третий. Помочь команде победить – вот что я хотел сделать. Мне хотелось выиграть», – приводит слова Флёри официальный сайт «Питтсбурга».

Отметим, что официально победа в матче была записана на счёт российского голкипера Сергея Мурашова, который защищал ворота «Пингвинз» в первых двух периодах.

