Флёри — о прощальном матче за «Питтсбург»: переживал — а вдруг пропущу 6 голов за период

40-летний голкипер Марк-Андре Флёри поделился впечатлениями от своего прощального матча. Вратарь, объявивший о завершении карьеры, подписал пробный контракт с «Питтсбург Пингвинз» и провёл игру за клуб, в котором провёл большую часть карьеры в НХЛ. Канадец вышел в третьем периоде выставочного матча с «Коламбус Блю Джекетс» (4:1) и отразил все восемь бросков соперника.

«Я немного переживал – а вдруг пропущу шесть голов за период? (Смеётся.) Не хотелось испортить игру. Всё было прекрасно организовано. Меня спросили, в каком периоде я хочу сыграть – первом или третьем. Сначала я подумал, что в первом периоде буду хорошо разогрет после разминки. Но потом я выбрал третий. Помочь команде победить – вот что я хотел сделать. Мне хотелось выиграть», – приводит слова Флёри официальный сайт «Питтсбурга».

Отметим, что официально победа в матче была записана на счёт российского голкипера Сергея Мурашова, который защищал ворота «Пингвинз» в первых двух периодах.