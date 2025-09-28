Федотова не забрали с драфта отказов «Коламбуса», теперь клуб может отправить игрока в АХЛ

Российского вратаря Ивана Федотова не забрали с драфта отказов «Коламбус Блю Джекетс», сообщает журналист The Athletic Аарон Порцлайн в социальной сети Х. Ранее «жакеты» поместили 28-летнего голкипера на драфт отказов для отправки в АХЛ.

Теперь «Коламбус» может отправить россиянина в свой фарм-клуб – «Кливленд». Сообщается, что сделать это «Блю Джекетс» могут в любой момент в течение месяца после начала регулярного чемпионата НХЛ (7 октября). После истечения месячного срока игроку вновь придётся проходить процедуру отказов для отправки в АХЛ.

На данный момент Федотов остаётся в тренировочном лагере «Коламбуса».

28-летний вратарь пополнил состав «жакетов» 14 сентября в результате обмена из «Филадельфии Флайерз». Контракт голкипера с зарплатой $ 3,275 млн действует до конца сезона-2025/2026.