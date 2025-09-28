Скидки
Главная Хоккей Новости

Корешков: «Ак Барс» — самая загадочная команда в группе исторических лидеров КХЛ

Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в роли тренера, двукратный чемпион России Евгений Корешков назвал нынешний «Ак Барс» загадочной командой. В субботу, 27 сентября, казанцы одержали победу над «Металлургом» (4:3), отыгравшись с 0:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 4
Ак Барс
Казань
1:0 Сиряцкий – 18:53 (5x5)     2:0 Силантьев (Ткачёв, Маклюков) – 30:15 (5x5)     3:0 Канцеров (Силантьев, Минулин) – 31:26 (5x5)     3:1 Алистров (Барабанов) – 35:20 (5x5)     3:2 Карпухин (Марченко, Яшкин) – 48:03 (5x5)     3:3 Денисенко (Галимов, Миллер) – 52:11 (5x5)     3:4 Денисенко (Хмелевски, Миллер) – 55:07 (5x4)    

– Для меня это пока самая загадочная команда в группе исторических лидеров КХЛ. Какие-то матчи – как стартовый в чемпионате с «Авангардом», так и вчерашний в Магнитогорске – проводит на отличном уровне, берёт свои очки. Вчера мы вообще увидели очень высокий потенциал Казани, уйти с 0:3 в Магнитогорске – это отличный заряд на весь чемпионат. При этом иногда у Казани тумблер словно выключается. И мы видим очень средние, сонные матчи, особенно в родных стенах. Не один и не два.

– В чём проблема?
– Со стороны трудно сказать. В «Ак Барсе» работает опытный тренерский штаб, люди глубоко понимают хоккей. Почему некоторым игрокам не хватает мотивации и заряженности – для меня загадка.

– Ваш прогноз на развитие сезона «Ак Барса»?
– У Казани есть все возможности побороться с «Магниткой» за титул на Востоке. Предположу, что в эту борьбу вмешается и «Авангард». Возможны и сюрпризы, – приводит слова Корешкова Russia-Hockey.

