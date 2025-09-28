Корешков: «Ак Барс» — самая загадочная команда в группе исторических лидеров КХЛ

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в роли тренера, двукратный чемпион России Евгений Корешков назвал нынешний «Ак Барс» загадочной командой. В субботу, 27 сентября, казанцы одержали победу над «Металлургом» (4:3), отыгравшись с 0:3.

– Для меня это пока самая загадочная команда в группе исторических лидеров КХЛ. Какие-то матчи – как стартовый в чемпионате с «Авангардом», так и вчерашний в Магнитогорске – проводит на отличном уровне, берёт свои очки. Вчера мы вообще увидели очень высокий потенциал Казани, уйти с 0:3 в Магнитогорске – это отличный заряд на весь чемпионат. При этом иногда у Казани тумблер словно выключается. И мы видим очень средние, сонные матчи, особенно в родных стенах. Не один и не два.

– В чём проблема?

– Со стороны трудно сказать. В «Ак Барсе» работает опытный тренерский штаб, люди глубоко понимают хоккей. Почему некоторым игрокам не хватает мотивации и заряженности – для меня загадка.

– Ваш прогноз на развитие сезона «Ак Барса»?

– У Казани есть все возможности побороться с «Магниткой» за титул на Востоке. Предположу, что в эту борьбу вмешается и «Авангард». Возможны и сюрпризы, – приводит слова Корешкова Russia-Hockey.