ЦСКА — «Лада»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 28 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится встреча между столичным ЦСКА и «Ладой» из Тольятти. Матч на стадионе «ЦСКА-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Лада Тольятти

ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл девять матчей, в которых набрал девять очков, и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» с тремя очками после восьми встреч располагается на 11-й строчке Запада.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.