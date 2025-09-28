Джей Ти Миллер о капитанстве в «Рейнджерс»: не чувствую никакого дополнительного давления

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Джей Ти Миллер высказался о своём статусе капитана команды. Ранее в этом месяце клуб объявил, что 32-летний форвард будет играть с капитанской нашивкой в новом сезоне.

«Я продолжу предъявлять высокие требования к себе и всем остальным. Мне это нравится. Я именно такой по своей сути. Я не чувствую никакого дополнительного давления в связи с капитанством. Это и в самом деле так. Не думаю, что когда-нибудь всё будет идеально. Эмоции, с которыми я играю, всегда во мне, так что важно контролировать их. Иногда нужно сдерживать плохие эмоции. Когда ты играешь с эмоциями, они не будут только хорошими. Успокаивать меня бесполезно. Но в 5-10% случаев стоит сдерживаться.

Я попытаюсь стать тем капитаном, которого хотели бы видеть мои партнёры. Я горжусь тем, что происходит. Знаю, что могут быть какие-то неприятные моменты, но в этом нет ничего нового. Я воспринимаю эту ситуацию как вызов. И мне не терпится увидеть, как я справлюсь с ним. Сейчас у меня стало больше уверенности», – приводит слова Миллера сайт НХЛ.

Капитан команды в прошлом сезоне Джейкоб Труба был обменян в «Анахайм Дакс» по ходу сезона. Миллер вернулся в «Рейнджерс» в феврале в результате обмена из «Ванкувер Кэнакс». Ранее он играл за клуб с 2013 по 2018 год.