Кросби — о прощальном матче Флёри: приём был невероятный, и он его полностью заслужил

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о прощальном матче голкипера Марка-Андре Флёри за «пингвинов». 40-летний вратарь, объявивший о завершении карьеры, ранее заключил пробный контракт с «Питтсбургом» и сыграл свой прощальный матч за клуб, в составе которого провёл большую часть карьеры в НХЛ.

«Приём был просто невероятный. И он его полностью заслужил. Нужно отдать должное нашим фанатам за то, что сегодня они пришли на матч и поддержали его», – приводит слова Кросби официальный сайт «Питтсбурга».

Флёри вышел в третьем периоде выставочного матча с «Коламбус Блю Джекетс» (4:1), заменив Сергея Мурашова. За 20 минут на льду канадец отразил все восемь бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.