Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голкипер «Тампы» Василевский возобновит тренировки в понедельник, он пропустил неделю

Голкипер «Тампы» Василевский возобновит тренировки в понедельник, он пропустил неделю
Комментарии

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер сообщил, что российский голкипер Андрей Василевский возобновит тренировки в понедельник, 29 сентября.

Вратарь пропустил неделю, Купер назвал это «управлением нагрузкой игрока» и сказал, что он проходит процедуры. При этом тренер ожидает, что Андрей будет полностью готов к старту сезона и проведёт хотя бы один матч на предсезонке. На следующей неделе «Тампа» проведёт три выставочных матча – все с «Флоридой Пантерз».

«Всё идёт по графику. Если не возникнет никаких проблем, мы надеемся увидеть его в одной из этих игр», – приводит слова Купера Tampa Bay Times.

Отметим, что за три предыдущих года Василевский неизменно проводил не более двух матчей в рамках предсезонной подготовки.

Материалы по теме
Андрей Василевский рассказал, в чём нужно прибавить «Тампе», чтобы претендовать на КС
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android