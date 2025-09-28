Голкипер «Тампы» Василевский возобновит тренировки в понедельник, он пропустил неделю

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер сообщил, что российский голкипер Андрей Василевский возобновит тренировки в понедельник, 29 сентября.

Вратарь пропустил неделю, Купер назвал это «управлением нагрузкой игрока» и сказал, что он проходит процедуры. При этом тренер ожидает, что Андрей будет полностью готов к старту сезона и проведёт хотя бы один матч на предсезонке. На следующей неделе «Тампа» проведёт три выставочных матча – все с «Флоридой Пантерз».

«Всё идёт по графику. Если не возникнет никаких проблем, мы надеемся увидеть его в одной из этих игр», – приводит слова Купера Tampa Bay Times.

Отметим, что за три предыдущих года Василевский неизменно проводил не более двух матчей в рамках предсезонной подготовки.