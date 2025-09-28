Берюбе высказался о поражении «Торонто» от «Монреаля» с большим числом игроков АХЛ

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Крэйг Берюбе прокомментировал поражение от «Монреаль Канадиенс» (2:4) в товарищеском матче в рамках предсезонной подготовки. «Лифс» сыграли без капитана команды Остона Мэттьюса, но большая часть игроков представляла основной состав. «Канадиенс» же в основном выпустили на лёд игроков фарм-клуба – «Лаваль Рокет».

«Что сказать… Мне понравилась наша игра шесть на пять. Хоть какие-то признаки жизни. Бывают такие предсезонные матчи. «Монреаль» упорно трудился и играл просто. Мы же иногда усложняли ситуацию. Вот так случается», – приводит слова Берюбе Sportskeeda.

Следующий матч в рамках предсезонной подготовки «Торонто» проведёт с «Детройт Ред Уингз» в пятницу, 3 октября.