Берюбе высказался о поражении «Торонто» от «Монреаля» с большим числом игроков АХЛ
Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Крэйг Берюбе прокомментировал поражение от «Монреаль Канадиенс» (2:4) в товарищеском матче в рамках предсезонной подготовки. «Лифс» сыграли без капитана команды Остона Мэттьюса, но большая часть игроков представляла основной состав. «Канадиенс» же в основном выпустили на лёд игроков фарм-клуба – «Лаваль Рокет».
НХЛ — предсезонные матчи
28 сентября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Ньюхук (Каррье, Болдюк) – 11:22 (4x4) 0:2 Кидни (Фаррелл, Бле) – 29:34 (5x4) 1:2 Таварес – 33:00 (5x4) 1:3 Хатсон (Торп, Ньюхук) – 36:11 (5x4) 1:4 Фаррелл (Бельзиль) – 49:21 (5x5) 2:4 Нюландер (Таварес, Райлли) – 56:07 (6x5)
«Что сказать… Мне понравилась наша игра шесть на пять. Хоть какие-то признаки жизни. Бывают такие предсезонные матчи. «Монреаль» упорно трудился и играл просто. Мы же иногда усложняли ситуацию. Вот так случается», – приводит слова Берюбе Sportskeeda.
Следующий матч в рамках предсезонной подготовки «Торонто» проведёт с «Детройт Ред Уингз» в пятницу, 3 октября.
