Главный тренер «Нью-Джерси» высказался об игре Арсения Грицюка в предсезонных матчах

Главный тренер «Нью-Джерси» высказался об игре Арсения Грицюка в предсезонных матчах
Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Шелдон Киф оценил игру российского нападающего команды Арсения Грицюка в предсезонных матчах. 24-летний форвард провёл три игры и набрал 3 (2+1) очка. Он перешёл из СКА в это межсезонье.

«Хорошо действует без шайбы, он хороший игрок c отличными рефлексами. Чаще всего мы говорили о его игре с шайбой и её контроле. Это тонкая грань для любого талантливого хоккеиста: он уверен в своих атакующих навыках и чувствует, что может что-то сделать.

Грицюк теряет шайбу гораздо чаще, чем нам хотелось бы, но в то же время он забивает и делает розыгрыши. Нам нужно продолжать работать с ним над балансом, сейчас хоккей становится лучше, а конкуренция – выше. Тогда контроль шайбы становится ещё важнее. Так что это следующий момент, которому он сейчас учится», – приводит слова Кифа New Jersey Hockey Now.

Материалы по теме
Российские новички ярко ворвались в НХЛ! Грицюк сделал заявку, Бут сотворил красоту
Видео
Российские новички ярко ворвались в НХЛ! Грицюк сделал заявку, Бут сотворил красоту
