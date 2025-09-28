Скидки
Американский форвард минского «Динамо» ответил, какое русское слово использует чаще всего

Американский нападающий минского «Динамо» Алекс Лимож рассказал о реакции семьи на его переезд и заявил, что уже знает несколько базовых слов на русском языке.

– Как семья отнеслась к вашему решению переехать?
– Для них это было сюрпризом, они испытали целый спектр эмоций. Семья поддержала мой выбор, так как они хотят лучшего для меня. Я постоянно на связи с родными, чтобы они знали, что у меня всё хорошо.

– Уже выучили русские слова? А плохие слова все знаете? Может, уже знали что-то по АХЛ, если играли с русскими.
– Я знаю немного базовых слов, чаще всего использую «спасибо». Русские плохие слова? В раздевалке я слышу от ребят, они запоминаются, – приводит слова Лиможа «Спорт-экспресс».

28-летний форвард проводит первый сезон в КХЛ. На его счету 11 (6+5) очков в восьми матчах при полезности «+3».

