«Я устал, у меня болит бедро». Флёри — на просьбы остаться в «Питтсбурге» на сезон

40-летний голкипер Марк-Андре Флёри отреагировал на просьбы болельщиков остаться в «Питтсбург Пингвинз» ещё на год. Ранее вратарь сыграл прощальный матч в составе «пингвинов», в котором провёл большую часть карьеры в НХЛ.

Флёри вышел в третьем периоде предсезонной встречи с «Коламбус Блю Джекетс» (4:1) и отразил все восемь бросков в створ. Его признали первой звездой встречи. После игры болельщики устроили голкиперу овацию и просили остаться его ещё на один сезон.

«Спасибо. Я устал, у меня болит бедро. Я собираюсь взять небольшой перерыв», – приводит слова Флёри Sportskeeda.

В мае вратарь объявил о завершении профессиональной карьеры. «Питтсбург» подписал пробный контракт с 40-летним голкипером 12 сентября. Соглашение с хоккеистом было рассчитано на одну игру.