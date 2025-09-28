Скидки
Главная Хоккей Новости

Экблад — о травме Баркова: огромная потеря. Для «Флориды» матчи станут более напряжёнными

Канадский защитник «Флориды Пантерз» Аарон Экблад прокомментировал травму нападающего команды Александра Баркова. Ранее стало известно, что капитан «пантер» порвал крестообразные связки колена и пропустит от семи до девяти месяцев.

«Огромная потеря, его невозможно заменить. Мы это знаем. В конечном счёте, игры могут стать более напряжёнными для нас, но это то, вокруг чего можно сплотиться. Будет здорово увидеть его, когда он вернётся», – приводит слова Экблада Sportskeeda.

Напомним, Барков получил тяжёлую травму на тренировке «Флориды» 25 сентября, подвернув ногу после игрового столкновения. Новый сезон НХЛ стартует 7 октября и завершится в июне 2026 года, поэтому Александр может пропустить его полностью.

Новости. Хоккей
