Грицюка перевели в первое звено «Нью-Джерси» к Хьюзу и Братту

Российского нападающего Арсения Грицюка перевели в первое звено «Нью-Джерси Дэвилз». На предыдущем занятии в тренировочном лагере 24-летний форвард играл вместе с Джеком Хьюзом и Йеспером Браттом.

«Играть с этими ребятами – настоящая честь. Ты просто отдаёшь им шайбу и открываешься – в 9 случаях из 10 ты получишь её обратно с голевым моментом», – приводит слова Грицюка официальный сайт НХЛ.

Сегодня ночью «Дэвилз» проведут товарищеский матч с «Вашингтон Кэпиталз». В трёх предыдущих играх Грицюк набрал 3 (2+1) очка.

Напомним, 24-летний Грицюк подписал контракт с «дьяволами» 6 мая 2025 года. Соглашение рассчитано на один год.

