Летанг — о Флёри: в нём нет ни капли злобы. Трудно не любить такого парня
Поделиться
Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг заявил, что в Марке-Андре Флёри нет ни капли злобы. Вчера 40-летний вратарь сыграл прощальный матч в составе «пингвинов». Он вышел в третьем периоде предсезонной встречи с «Коламбус Блю Джекетс» (4:1) и отразил все восемь бросков в створ.
НХЛ — предсезонные матчи
28 сентября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Дель Бель Беллуз (Чинахов, Кулеманс) – 16:08 (5x5) 1:1 Кросби (Хэйз, Летанг) – 25:20 (5x5) 2:1 Ракелль (Кросби, Карлссон) – 39:58 (5x4) 3:1 Койвунен – 48:56 (5x5) 4:1 Ракелль (Раст, Кросби) – 57:32 (en)
«Что в нём не любить? Вот правильный вопрос, честно говоря. В нём нет ни капли злобы, он выходит на лёд с широкой улыбкой и с ней же играет. Флёри – отличный партнёр по команде. Трудно не любить такого парня. Он пришёл 18-летним, выбранным под первым номером на драфте – это огромное давление. Но он сохранил тот же настрой и ментальность, упорно борется и делает это улыбаясь», – приводит слова Летанга сайт «Питтсбурга».
Материалы по теме
Комментарии
- 28 сентября 2025
-
15:20
-
15:06
-
14:40
-
14:24
-
14:00
-
13:44
-
13:14
-
12:52
-
12:30
-
12:02
-
11:42
-
11:22
-
11:00
-
10:46
-
10:26
-
10:08
-
09:48
-
09:30
-
09:28
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:32
-
08:12
-
06:00
-
05:31
-
04:49
-
04:44
-
04:44
-
02:37
-
02:35
- 27 сентября 2025
-
23:58
-
23:44
-
23:30
-
23:24