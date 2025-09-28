Летанг — о Флёри: в нём нет ни капли злобы. Трудно не любить такого парня

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг заявил, что в Марке-Андре Флёри нет ни капли злобы. Вчера 40-летний вратарь сыграл прощальный матч в составе «пингвинов». Он вышел в третьем периоде предсезонной встречи с «Коламбус Блю Джекетс» (4:1) и отразил все восемь бросков в створ.

«Что в нём не любить? Вот правильный вопрос, честно говоря. В нём нет ни капли злобы, он выходит на лёд с широкой улыбкой и с ней же играет. Флёри – отличный партнёр по команде. Трудно не любить такого парня. Он пришёл 18-летним, выбранным под первым номером на драфте – это огромное давление. Но он сохранил тот же настрой и ментальность, упорно борется и делает это улыбаясь», – приводит слова Летанга сайт «Питтсбурга».