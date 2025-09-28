Скидки
Хоккей

Летанг — о Флёри: в нём нет ни капли злобы. Трудно не любить такого парня

Летанг — о Флёри: в нём нет ни капли злобы. Трудно не любить такого парня
Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг заявил, что в Марке-Андре Флёри нет ни капли злобы. Вчера 40-летний вратарь сыграл прощальный матч в составе «пингвинов». Он вышел в третьем периоде предсезонной встречи с «Коламбус Блю Джекетс» (4:1) и отразил все восемь бросков в створ.

НХЛ — предсезонные матчи
28 сентября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Дель Бель Беллуз (Чинахов, Кулеманс) – 16:08 (5x5)     1:1 Кросби (Хэйз, Летанг) – 25:20 (5x5)     2:1 Ракелль (Кросби, Карлссон) – 39:58 (5x4)     3:1 Койвунен – 48:56 (5x5)     4:1 Ракелль (Раст, Кросби) – 57:32 (en)    

«Что в нём не любить? Вот правильный вопрос, честно говоря. В нём нет ни капли злобы, он выходит на лёд с широкой улыбкой и с ней же играет. Флёри – отличный партнёр по команде. Трудно не любить такого парня. Он пришёл 18-летним, выбранным под первым номером на драфте – это огромное давление. Но он сохранил тот же настрой и ментальность, упорно борется и делает это улыбаясь», – приводит слова Летанга сайт «Питтсбурга».

