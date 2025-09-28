Нападающий «Трактора» Рыков рассказал о ювелирном бизнесе своих родителей

Нападающий «Трактора» Александр Рыков заявил, что его родители владеют сетью ювелирных салонов, и рассказал, какие украшения носит сам.

– По крайней мере, у вас всегда есть план «Б» – семейный бизнес. Можете о нём рассказать?

– У родителей свои салоны ювелирных изделий. Один из них стоит прямо напротив академии в Челябинске, остальные в Магнитогорске, Белорецке и Верхнеуральске. Старшая сестра помогает родителям с бизнесом, а мы с братом в другой сфере. Я тоже как-то пытаюсь помогать, но больше в формате «подай-принеси».

– Что вы сами носите из ювелирных украшений?

– Золотые цепочку и крестик. Папа сам делал, – приводит слова Рыкова сайт КХЛ.

В текущем сезоне 20-летний нападающий провёл девять матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 2 (1+1) очка.