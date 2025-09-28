«Прибавлять надо во всём». Нападающий московского «Динамо» Чернов — о старте сезона

Нападающий московского «Динамо» Артём Чернов прокомментировал неудачный старт сезона у бело-голубых. Команда идёт на восьмом месте в Западной конференции, набрав девять очков за восемь матчей.

– Прибавлять надо во всём, начиная с дисциплины и заканчивая реализацией моментов. Да и под своими воротами играть намного строже. Будем вместе выбираться из той ситуации, в которой мы на старте чемпионата оказались. А по тактике на конкретный матч тренерский штаб подскажет, что делать.

– Вот ты сказал о дисциплине, значит, и внутри команды есть мнение, что удалений пока много?

– Да, удаляемся пока много. Даём сопернику лишние шансы в большинстве, – приводит слова Чернова сайт «Динамо».