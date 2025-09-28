«Спартак» потерпел второе подряд поражение в КХЛ, дома уступив «Шанхайским Драконам»

В Москве на арене «Мегаспорт» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором столичный «Спартак» потерпел поражение от «Шанхайских Драконов» со счётом 1:3.

В составе победителей шайбами отметились Борна Рендулич, Никита Попугаев и Уилл Райлли. У хозяев единственный гол на счету Нэйтана Тодда.

Для красно-белых это поражение стало вторым кряду. У «Спартака» девять очков и седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Китайский клуб одержал вторую подряд победу, набрал 12 очков и идёт на четвёртой строчке Запада.

Напомним, до лета этого года «Шанхайские Драконы» носили название «Куньлунь Ред Стар» и базировались в подмосковной Балашихе. С нынешнего сезона клуб играет в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».