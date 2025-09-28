Скидки
Московское «Динамо» внесло нападающего Максима Мамина в список травмированных

Нападающий московского «Динамо» Максим Мамин внесён в список травмированных. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых в телеграм-канале.

Напомним, форвард не смог окончить домашнюю игру с «Шанхайскими Драконами» (3:2 ОТ) 24 сентября из-за повреждения.

Сообщается, что хоккеист будет значиться в списке травмированных до 15 октября. Перед этим он прошёл необходимые обследования.

В текущем сезоне КХЛ 30-летний Мамин провёл восемь встреч за команду Алексея Кудашова, в которых набрал 4 (0+4) очка. Хоккеист перешёл в нынешнее межсезонье из московского ЦСКА. Его команда на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав девять очков после восьми матчей. Бело-голубые идут на серии из трёх побед подряд.

