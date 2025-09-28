Скидки
Главная Хоккей Новости

«Спартак» потерпел четвёртое подряд домашнее поражение в КХЛ

Комментарии

В Москве на арене «Мегаспорт» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором столичный «Спартак» потерпел поражение от «Шанхайских Драконов» со счётом 1:3. После этой неудачи москвичи продлили свою серию поражений в домашних матчах до четырёх.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 3
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Тодд (Кин, Загидулин) – 06:18 (5x4)     1:1 Рендулич – 06:50 (5x5)     1:2 Попугаев (Бурмистров, Кузнецов) – 39:59 (5x5)     1:3 Райлли (Попугаев, Сомерби) – 45:52 (5x5)    

Напомним, до сегодняшнего поражения от «Шанхайских Драконов» команда Алексея Жамнова на своём льду уступила 14 сентября нижегородскому «Торпедо» (3:4 ОТ), 11 сентября череповецкой «Северстали» (1:2) и 9 сентября минскому «Динамо» (0:3). Единственную на сегодняшний день домашнюю победу в текущем сезоне красно-белые одержали 7 сентября в матче с «Сочи» (4:3).

На данный момент у «Спартака» девять очков и седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

