«Спартак» потерпел четвёртое подряд домашнее поражение в КХЛ

В Москве на арене «Мегаспорт» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором столичный «Спартак» потерпел поражение от «Шанхайских Драконов» со счётом 1:3. После этой неудачи москвичи продлили свою серию поражений в домашних матчах до четырёх.

Напомним, до сегодняшнего поражения от «Шанхайских Драконов» команда Алексея Жамнова на своём льду уступила 14 сентября нижегородскому «Торпедо» (3:4 ОТ), 11 сентября череповецкой «Северстали» (1:2) и 9 сентября минскому «Динамо» (0:3). Единственную на сегодняшний день домашнюю победу в текущем сезоне красно-белые одержали 7 сентября в матче с «Сочи» (4:3).

На данный момент у «Спартака» девять очков и седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.